’Macbeth’ a Ravenna Gli uomini la volontà e l’ordine dell’universo

A Ravenna, torna in scena Macbeth di Shakespeare, un’opera che esplora temi come il potere, l’ambizione e il destino. Attraverso la vicenda di Macbeth, si riflette sulla complessità dell’animo umano e sulla relazione tra uomini e l’ordine dell’universo. Uno spettacolo che invita alla riflessione sulla natura del male e sulla forza delle volontà, presentato con sobrietà e attenzione ai dettagli.

di Stefano Marchetti La sete di potere, l'ambizione, il sangue, la colpa, l'avidità del male. Nel 'Macbeth' di Shakespeare – sentenziano le tre streghe – "bello è il brutto, e brutto è il bello". Giuseppe Verdi fu subito colpito dal testo del drammaturgo inglese che lui chiamava "il papà", e nel 1846 scrisse al librettista Francesco Maria Piave: "Questa tragedia è una delle più grandi creazioni umane!". 'Macbeth' di Verdi debuttò nel marzo 1847 a Firenze, e anche musicalmente è una delle opere più potenti mai scritte. Sarà proprio 'Macbeth' a inaugurare la nuova stagione d'opera del teatro Alighieri di Ravenna, venerdì 30 gennaio alle 20 e domenica 1° febbraio alle 15.

