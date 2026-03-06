La famiglia del bosco ha fatto notizia per una decisione del tribunale che ha portato alla separazione di mamma Catherine dai figli. La misura, annunciata nel giorno in cui sarebbero dovute partire le perizie, ha generato reazioni e polemiche. La separazione ha coinvolto direttamente la madre e i bambini, suscitando discussioni sulla gestione del caso. La vicenda resta al centro dell’attenzione pubblica e delle cronache locali.

Con una decisione a sorpresa, proprio nel giorno in cui sarebbero dovute iniziare le perizie psicologiche sui bambini, il Tribunale dei minori dell’Aquila ha disposto l’allontanamento della mamma dai "bimbi del bosco" e il contestuale trasferimento dei minori dalla casa famiglia in cui sono ospitati ormai da quattro mesi. Una decisione che ha scatenato una ridda di polemiche e il duro commento anche di Giorgia Meloni che ha attaccato i giudici. I figli «non sono dello Stato» - ha scritto sui social la premier - ma «delle mamme e dei papà, e uno Stato che pretenda di sostituirsi a loro ha dimenticato i suoi limiti. Una magistratura che pretenda di sostituirsi a loro ha dimenticato i suoi limiti». 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - La famiglia del bosco: mamma Catherine separata dai figli, la decisione del tribunale scatena polemiche

Famiglia nel bosco, sentenza choc del tribunale: la mamma separata dai figli. Il garante dei minori: ora è troppoUn’altra tegola si abbatte sulla famiglia nel bosco, nuovamente presa di mira da giudici ‘solerti’.

