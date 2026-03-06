La Casa Bianca usa Tom Cruise Walter White Kylo Ren Spongebob e altri per propagandare la guerra in Iran

La Casa Bianca ha diffuso un video in cui vengono utilizzati personaggi come Tom Cruise, Walter White, Kylo Ren e Spongebob per veicolare un messaggio riguardante gli attacchi militari contro l’Iran. Nel filmato, queste figure sono inserite in contesti che sembrano rafforzare l’argomento di una possibile azione militare. Il video è stato condiviso pubblicamente e ha suscitato reazioni varie.

Un recente video diffuso dalla Casa Bianca mostra l'utilizzo di riferimenti espliciti a icone del cinema e della televisione per accompagnare un messaggio politico legato agli attacchi militari contro l'Iran. Un video diffuso dalla Casa Bianca celebra i bombardamenti in Iran con un montaggio che mescola immagini militari e scene tratte da film e serie famose, da Star Wars a Breaking Bad, fino ai film di Tom Cruise e persino Spongebob. Un ennesimo esempio surreale della realtà in cui viviamo. Cinema e serie TV diventano linguaggio della propaganda Nel pieno di una crescente tensione geopolitica tra Stati Uniti e Iran, un video pubblicato sui canali social ufficiali della Casa Bianca ha attirato l'attenzione non solo per il contenuto politico, ma anche per la sua costruzione visiva.