L’8 marzo con l’affresco di Piero

L’8 marzo a Monterchi si è svolto un evento speciale davanti all’affresco della Madonna del Parto di Piero della Francesca, un’immagine simbolo del paese della Valcerfone. La giornata ha visto la partecipazione di visitatori e cittadini che si sono radunati per ammirare l’opera nel contesto di questa ricorrenza. L’affresco si trova nella chiesa locale, meta di numerosi visitatori durante tutto l’anno.

Un 8 marzo particolare, quello che ha preparato Monterchi davanti all'immagine iconica che contraddistingue da sempre il paese della Valcerfone, ovvero l'affresco della Madonna del Parto di Piero della Francesca. Dopo anni di appuntamenti dedicati alla grande letteratura internazionale, il progetto "La pagina più bella del mondo" apre una nuova fase: alcuni incontri saranno dedicati alla lettura di testi scritti da voci del territorio, con l'obiettivo di riconoscere, valorizzare e dare spazio alle presenze creative che vivono e operano nella comunità locale. L'occasione per inaugurare questo nuovo percorso è quella appunto di domenica prossima, al museo della Madonna del Parto di Monterchi.