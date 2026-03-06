Koopmeiners Juve Spalletti sicuro | Meriterebbe più spazio di quello che gli ho dato Poi dà indicazioni sul ruolo

L’allenatore ha dichiarato che Koopmeiners, nuovo centrocampista della Juventus, meriterebbe più spazio rispetto a quello finora concesso. Ha anche fornito indicazioni sul ruolo che il giocatore dovrebbe ricoprire all’interno della squadra. La gestione del minutaggio e le strategie tattiche vengono discusse pubblicamente, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle decisioni prese.

Secondo me è molto più forte se l'azione la comincia, se è dentro la costruzione. Luciano Spalletti, in conferenza.

