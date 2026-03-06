Juventus | Tudor e la crisi al Tottenham
La Juventus monitora con attenzione la situazione al Tottenham, dove l’ex allenatore bianconero Igor Tudor sta affrontando una fase difficile. La squadra inglese sta attraversando un momento complicato, con risultati insoddisfacenti e cambi di allenatore. Tudor, arrivato quest’anno, è al centro delle recenti polemiche e delle sfide sportive che coinvolgono il club.
La Juventus osserva con attenzione la crisi al Tottenham, dove l’ex tecnico bianconero Igor Tudor sta vivendo un inizio da incubo: tre sconfitte consecutive nelle prime tre partite sulla panchina degli Spurs (dal febbraio 2026), con la squadra precipitata al terzultimo posto in Premier League, a un punto dalla zona L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Juventus, Tudor ancora ko col Tottenham, tifosi via dopo 45' ma è un favore a MadamaProfonda crisi in casa Tottenham, ancora a secco di vittorie nel 2026. Dopo tre partite Tudor è già a rischio. Intanto la Juve mette gli occhi su Vicario. sport.virgilio.it
Tottenham, Vicario paga per tutti: la drastica scelta salva-panchina di Tudor è un assist a Inter e JuventusAlta tensione in casa Tottenham: Tudor si gioca il posto nel derby col Crystal Palace e decide di escludere Vicario. L'ex Empoli rischia anche la Nazionale. sport.virgilio.it
