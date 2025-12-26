Pisa, 26 dicembre 2025 - Il 2025 della Juventus si conclude a Pisa. Dopo essersi presa lo scalpo di Bologna e Roma, la Vecchia Signora vuol terminare l'anno con la terza sconfitta consecutiva, così da provare a salire in zona Champions e al contempo restare in scia delle prime della classe. I toscani invece sono invischiati nella lotta per non retrocede. La compagine allenata da Alberto Gilardino è penultima in graduatoria a -3 dalla quartultima posizione. I nerazzurri vengono dal pareggio esterno a Cagliari, agguantato in extremis, mentre nelle ultime due uscite casalinghe sono stati battuti da Inter e Parma. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pisa-Juventus, Openda verso la conferma. Probabili formazioni e orario tv della sfida

Leggi anche: Pisa-Juventus, sfida di fine anno: probabili formazioni e diretta tv

Leggi anche: Pisa-Lazio: probabili formazioni, orario e dove vederla (tv e streaming). Il posticipo della 9a giornata

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Conceicao in dubbio, Zhegrova non al meglio: David e Openda insieme contro il Pisa? Le soluzioni per Spalletti; Openda-David, Spalletti l'ha capito da... Yildiz: come cambia l'attacco Juve; Juventus, due dubbi per Spalletti verso il Pisa: Conceição e McKennie non al top, torna Koopmeiners; Pisa-Juventus: probabili formazioni, orario, dove vederla (tv e streaming), arbitro e classifica Serie A.

Pisa-Juventus, Openda verso la conferma. Probabili formazioni e orario tv della sfida - I toscani ospitano i bianconeri per la prima volta dal gennaio 1991. msn.com