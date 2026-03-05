Guardalà | Ecco le ultime novità sulle condizioni di Vlahovic verso il Pisa

Il responsabile medico della Juventus ha fornito aggiornamenti sulle condizioni di Vlahovic, che si stanno valutando in vista della partita contro il Pisa. Al momento, non sono stati comunicati dettagli specifici sulle sue condizioni fisiche o sui tempi di recupero, ma si continua a monitorare attentamente la situazione. La squadra medica sta seguendo da vicino ogni sviluppo per garantire il miglior trattamento possibile.

