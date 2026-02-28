Gli Stati Uniti hanno inserito ufficialmente l’Iran nella lista dei paesi che praticano “detenzioni ingiustificate”. La decisione è stata comunicata recentemente e si inserisce in una posizione di critica nei confronti di Teheran. Il governo americano ha anche annunciato la possibilità di adottare misure più dure contro il governo iraniano. La notizia arriva in un momento di crescente tensione tra i due paesi.

Gli Stati Uniti hanno formalmente iscritto l’Iran sulla sua lista nera di paesi praticanti “detenzioni ingiustificate“. “Il regime iraniano deve cessare di prendere ostaggi e liberare tutti gli americani ingiustamente detenuti in Iran, misure che potrebbero porre fine a questa designazione e alle azioni associate”, ha scritto il segretario di Stato Marco Rubio in un comunicato nel momento in cui gli Stati Uniti di Trump minacciano un’azione militare contro Teheran. Trump in queste ultime settimane avrebbe oscillato tra l’idea di un raid mirato per convincere Teheran a cedere sul nucleare, oppure un’operazione di ampia scala per rovesciare il regime. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Gli USA iscrivono l’Iran tra i Paesi che praticano “detenzioni ingiustificate” e Trump è pronto a colpire Teheran

Trump: «Gli Usa sono tornati, è l'età dell'oro. Sui dazi decisione infelice della Corte. L'Iran? Ha missili che possono colpire l'Europa e gli Stati Uniti»«Preferisco risolvere la questione con la diplomazia ma una cosa è certa: non permetterò mai all'Iran di avere l'arma nucleare».

Iran, media: “Trump e Netanyahu hanno accordo per colpire”. E Teheran accusa Israele(Adnkronos) – Il presidente americano Donald Trump e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu avrebbero raggiunto un accordo per colpire...

La flotta USA alle porte dell’Iran: Trump pronto a colpire un regime che sta crollando

Aggiornamenti e notizie su Iran.

Discussioni sull' argomento L'America è ricca, gli americani meno; Curling, Milano Cortina 2026: l’Italia maschile piega gli Usa e resta in corsa per le semifinali; Sotto pressione Usa, la IEA ridimensiona l’agenda climatica; Dazi, l’allarme di Sefcovic: Stop dell'Ue è assist agli Usa.

Gli Usa negano il visto all'ex commissario Ue, Breton: 'Ha danneggiato le big tech'Era nel mirino dell'amministrazione di Donald Trump da tempo. Da quando, assieme a Margrethe Vestager, costruì un solido arsenale normativo per tutelare l'Europa dalle big tech americane. Adesso il ... ansa.it

Reuters riporta che Israele ha «lanciato un attacco preventivo contro l'Iran». come annuncia il ministro della Difesa israeliano. Sono state udite esplosioni nella capitale Teheran. - facebook.com facebook

Attacco all'Iran, come reagirà Teheran Dalla guerra civile al cambio di governo: tutti gli scenari x.com