iran la diretta in fiamme la nave porta droni iraniana bagheri bahrein colpiti due hotel

Una nave porta-droni iraniana, la Bagheri, è stata colpita e incendiata, mentre in Bahrein due hotel sono stati assaliti. La guerra in Iran, iniziata sabato con attacchi di Israele e Stati Uniti, si è estesa a tutti i Paesi del Golfo. Lo Stretto di Hormuz, importante via di passaggio commerciale, è ora considerato una zona di guerra.

Prosegue la guerra in Iran iniziata sabato scorso con gli attacchi di Israele e Usa. Il conflitto è ormai regionale, avendo coinvolto tutti i Paesi del Golfo, e ha già importanti ripercussioni economiche globali: lo Stretto di Hormuz, cruciale snodo commerciale, è ufficialmente "zona di guerra". Teheran nega di averlo chiuso ma ci sono un centinaio di navi bloccate, con merci del valore di 25 miliardi "congelate". Segui qui la diretta della giornata: Ore 08.23: Bahrein, colpiti due hotel Attacchi aerei iraniani hanno colpito due hotel e un edificio residenziale in Bahrein: lo conferma direttamente il governo del Bahrein. "L'aggressore iraniano ha colpito due hotel e un edificio residenziale a Manama, causando danni materiali ma nessuna perdita di vite umane". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

