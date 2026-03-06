Questa sera, venerdì 6 marzo 2026, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Io sono Farah, serie tv drammatica turca, adattamento della serie televisiva argentina del 2017 La chica que limpia, già adattata nella serie statunitense The Cleaning Lady. Ma vediamo insieme tutte le informazioni. Il colloquio di lavoro di Farah si rivela una trappola, quando Orhan si presenta senza preavviso e costringe la donna a salvare un uomo a cui ha appena sparato per carpirgli delle informazioni. Orhan costringe Farah a prestare servizio come medico per la sua organizzazione, usando come copertura il lavoro in ospedale. Nel frattempo, anche Tahir è sotto ricatto di Orhan che gli ordina di far evadere Ilyas in un’operazione prevista per l’indomani. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Io sono Farah: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 6 marzo

Leggi anche: Io sono Farah: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 5 gennaio

Leggi anche: Io sono Farah: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 3 febbraio

Tutti gli aggiornamenti su Io sono Farah le anticipazioni trama e....

Temi più discussi: Io sono Farah 2, anticipazioni 6 marzo prima serata: Gonul è terrorizzata; Io sono Farah, le anticipazioni dal 2 al 6 marzo 2026; Kerim rifiuta Behnam e sceglie Tahir: le anticipazioni della puntata di stasera di Io sono Farah; Io sono Farah, le trame dal 23 al 27 febbraio 2026.

Orhan ricatta Farah e Tahir: le anticipazioni della puntata di stasera di Io sono FarahIl colloquio di lavoro di Farah si trasforma presto in un incubo. Orhan si presenta all’improvviso e la costringe a salvare la vita a un uomo a cui ha appena sparato. Da quel momento Farah diventa il ... iodonna.it

Io sono Farah, anticipazioni puntata serale del 6 marzo 2026: Farah e Tahir nella trappola di OrhanIo Sono Farah torna a farci compagnia anche stasera, 6 marzo 2026. Scopriamo insieme cosa succederà negli episodio della Soap di Canale5. msn.com

Io Sono Farah: Mediaset annuncia quando finirà la messa in onda della soap turca. - facebook.com facebook

#io sono farah, le anticipazioni di oggi (3 marzo): un incontro inaspettato mette Farah davanti al suo passato x.com