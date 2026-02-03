Questa sera alle 21, su Rai 1, torna “Io sono Farah”. La puntata di oggi promette colpi di scena e momenti emozionanti. I protagonisti si trovano ad affrontare nuove sfide, mentre il cast si prepara a svelare dettagli inediti sulla trama. I fan sono già in attesa di scoprire cosa succederà ai loro personaggi preferiti.

Io sono Farah: le anticipazioni (trama e cast) della puntata del 3 febbraio. Questa sera, martedì 3 febbraio 2026, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Io sono Farah, serie tv drammatica turca, adattamento della serie televisiva argentina del 2017 La chica que limpia, già adattata nella serie statunitense The Cleaning Lady. M a vediamo insieme tutte le informazioni. Anticipazioni e trama. Farah scopre che Behnam ha ucciso Tahir e da’ in escandescenze. Tuttavia, Behnam viene informato da uno dei suoi uomini che il corpo di Tahir non si trova da nessuna parte. Tahir, infatti, viene salvato da Merjan, che lo fa portare in ospedale. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Io sono Farah: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 3 febbraio

Approfondimenti su Io sono Farah

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

IO SONO FARAH ANTICIPAZIONI: FARAH SCOPRE CHE ALI GALIP HA UCCISO I GENITORI DI TAHIR

Ultime notizie su Io sono Farah

Argomenti discussi: Io sono Farah 2, le trame dal 9 al 13 febbraio: Farah ha un piano; Io sono Farah, le anticipazioni dal 26 al 30 gennaio; Io Sono Farah, le anticipazioni del pomeriggio e perché stasera non va in onda; Io sono Farah, le anticipazioni dal 26 al 30 gennaio 2026.

Farah si taglia le vene: succede nella puntata di stasera di Io sono FarahNell'episodio di stasera su Canale 5 Benham fa cadere Tahir da un palazzo in costruzione: tutti lo credono morto ... iodonna.it

Io sono Farah torna in prima serata stasera, 3 febbraio 2026. Scopriamo insieme le anticipazioniQuesta sera, martedì 3 febbraio 2026, non perdete la puntata serale della dizi di Canale5. Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi di oggi che, vi anticipiamo, saranno pieni di suspense. msn.com

Anche con ascolti molto positivi, “Io sono Farah” ha avuto finora una collocazione poco stabile nel palinsesto. A marzo, inoltre, rischia di lasciare spazio al Grande Fratello VIP. - facebook.com facebook