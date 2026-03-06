Infortunio Ronaldo ansia per i mondiali | visita a Madrid

Cristiano Ronaldo ha subito un infortunio e si è recato urgentemente a Madrid per una visita con il fisioterapista personale. La sua presenza in città ha suscitato preoccupazioni riguardo alla possibilità di partecipare ai prossimi mondiali. Attualmente, non sono stati resi noti dettagli sulla natura dell’infortunio o sulle sue condizioni di salute. La situazione resta sotto osservazione in attesa di aggiornamenti ufficiali.

C’è preoccupazione per quello che riguarda le condizioni di Cristiano Ronaldo con l’attaccante portoghese che è volato d’urgenza a Madrid per un consulto con il fisioterapista personale. Ronaldo a rischio per i mondiali (Ansa Foto) – calciomercato.it Gli ultimi esami sostenuti dal campione classe 1985 hanno evidenziato una lesione al tendine del ginocchio con il giocatore che vuole capire come provare a recuperare al meglio per il finale di stagione e mettersi a disposizione del Portogallo in vista del mondiale della prossima estate. L’ex calciatore di Juventus e Real Madrid non ha intenzione di mancare all’evento che si terrà tra USA, Canada e Messico e vuole provare ad essere al meglio per tentare di trascinare la sua nazionale alla prima, storica, vittoria in una Coppa del mondo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

