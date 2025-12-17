Ronaldo e Kaká annunciano con entusiasmo i Mondiali di Kings League, un evento innovativo che unisce passione e competizione tra nazioni. La gara inaugurale Italia-Francia apre un torneo che promette di rivoluzionare il calcio internazionale, portando il talento e la spettacolarità del calcio in un nuovo formato. Un appuntamento imperdibile che mette in mostra le migliori eccellenze calcistiche in un contesto unico e coinvolgente.

© Ildifforme.it - Ronaldo e Kakà lanciano i Mondiali di Kings League, Italia-Francia nella gara inaugurale

(Adnkronos) – Gerard Piqué e le icone del calcio brasiliane Ronaldo e Kaká hanno presentato ufficialmente la Kings World Cup Nations 2026 (KWCN26), il Mondiale per nazioni della Kings League a San Paolo, in Brasile. Le tre leggende del calcio hanno vinto i Mondiali nelle loro straordinarie carriere e oggi si stanno spendendo per raccontare . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Leggi anche: Kings League Italia: Diletta Leotta e Moonryde nuovi presidenti

Leggi anche: LIVE Ciclismo, Mondiali 2025 in DIRETTA: l’Australia vince l’oro, beffata la Francia! Italia ai piedi del podio

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Ronaldo e Kakà lanciano i Mondiali di Kings League, Italia-Francia nella gara inaugurale - Gerard Piqué e le icone del calcio brasiliane Ronaldo e Kaká hanno presentato ufficialmente la Kings World Cup Nations 2026 (KWCN26), il Mondiale per nazioni della Kings League a San Pao ... msn.com