Ronaldo e Kakà lanciano i Mondiali di Kings League Italia-Francia nella gara inaugurale
Ronaldo e Kaká annunciano con entusiasmo i Mondiali di Kings League, un evento innovativo che unisce passione e competizione tra nazioni. La gara inaugurale Italia-Francia apre un torneo che promette di rivoluzionare il calcio internazionale, portando il talento e la spettacolarità del calcio in un nuovo formato. Un appuntamento imperdibile che mette in mostra le migliori eccellenze calcistiche in un contesto unico e coinvolgente.
(Adnkronos) – Gerard Piqué e le icone del calcio brasiliane Ronaldo e Kaká hanno presentato ufficialmente la Kings World Cup Nations 2026 (KWCN26), il Mondiale per nazioni della Kings League a San Paolo, in Brasile. Le tre leggende del calcio hanno vinto i Mondiali nelle loro straordinarie carriere e oggi si stanno spendendo per raccontare .
