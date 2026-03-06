Un’indagine rivela che la presenza femminile nel settore delle rinnovabili si ferma al 35%, con solo una minoranza di donne coinvolte. Allo stesso tempo, l’89% degli intervistati considera il settore un ambiente inclusivo, dove le donne vengono rispettate, ascoltate e valorizzate. I dati evidenziano un divario tra percezione e realtà della partecipazione femminile nel settore.

Roma, 6 mar. (Adnkronos) - L'89% degli intervistati definisce il settore delle rinnovabili un ambiente inclusivo in cui le donne si sentono rispettate, ascoltate e valorizzate. Questo elemento estremamente positivo si accompagna però a elementi di criticità rispetto a una minore rappresentanza delle donne nel settore e a elementi di disparità percepita. È quanto emerge dall'indagine su circa 600 aziende del settore delle rinnovabili e del fotovoltaico, realizzata da Italia solare e Key - The Energy Transition Expo con il supporto di Excellera Intelligence, che analizza la presenza femminile e le dinamiche di inclusività nel comparto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Indagine, presenza femminile nelle rinnovabili si ferma al 35%

Indagine Cna: nelle piccole imprese accelera l'impiego dell'AI, il 35% già la utilizzaROMA – Per micro e piccole imprese l'intelligenza artificiale non è una minaccia.

