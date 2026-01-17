Indagine Cna | nelle piccole imprese accelera l’impiego dell’AI il 35% già la utilizza

Secondo un’indagine Cna, il 35% delle micro e piccole imprese italiane utilizza già l’intelligenza artificiale. Questa tecnologia si conferma come uno strumento utile per migliorare efficienza e competitività, contribuendo a ridurre errori e ottimizzare i processi quotidiani. L’adozione dell’AI sta accelerando tra le piccole imprese, presentandosi come un’opportunità concreta per affrontare le sfide del mercato.

ROMA – Per micro e piccole imprese l'intelligenza artificiale non è una minaccia. Al contrario è un prezioso strumento per aumentare la competitività, ridurre gli errori e risparmiare tempo. L'indagine promossa dall'Area studi e ricerche della CNA su oltre 2.500 imprese rappresentative del tessuto produttivo rileva il grande interesse verso l'intelligenza artificiale e la forte accelerazione dell'utilizzo. Il 35,6% del campione dichiara di impiegare l'AI, il 16,4% un solo strumento e il 19,2% almeno due delle principali tecnologie dell'intelligenza artificiale. Da analoga indagine condotta 18 mesi fa (limitata al settore manifatturiero) soltanto il 5,2% aveva iniziato a impiegare l'AI.

