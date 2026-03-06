In Lombardia esami visite e farmaci gratis per le donne vittime di violenza

In Lombardia, le donne vittime di violenza possono usufruire di esami, visite e farmaci senza pagare il ticket grazie a una nuova esenzione approvata dalla regione. La misura, valida per tre anni dalla data di rilascio, riguarda servizi sanitari destinati a fornire supporto diretto alle donne coinvolte in situazioni di violenza. La decisione mira a facilitare l’accesso alle cure e all’assistenza sanitaria.

Esami, visite e farmaci senza pagare il ticket per dare sostegno alle donne vittime di violenza: Regione Lombardia ha approvato un’esenzione specifica, che dura tre anni a partire dal rilascio. Obiettivo, agevolare l’accesso tempestivo alle cure mediche e al supporto psicologico per le donne che subiscono violenza, eliminando i costi sanitari che possono essere un ostacolo significativo per molte vittime. L’esenzione è contenuta in un provvedimento approvato a inizio febbraio (DGR n. XII5694 del 02.02.2026), che stabilisce il codice specifico (VA00), destinato alle donne residenti in Lombardia che hanno subito violenza di genere e sono inserite in un percorso nei centri antiviolenza. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

