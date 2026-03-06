In equilibrio perfetto tra rigore istituzionale e avanguardia la Reina 53enne trasforma anche questa apparizione in una lezione di stile

Il 5 marzo, la regina Letizia di Spagna ha partecipato a numerosi impegni ufficiali, dimostrando grande padronanza nell’equilibrare le esigenze della diplomazia con l’attenzione al suo stile personale. Durante questa giornata intensa, ha portato avanti molteplici incontri, mantenendo un’immagine curata e raffinata. La sua presenza ha catturato l’attenzione, confermando il suo ruolo di figura di riferimento tra tradizione e modernità.

I l 5 marzo è stato per la regina Letizia di Spagna un autentico tour de force di diplomazia, ma anche di stile. Prima di immergersi nell'avanguardia di Arco 2026 a Madrid, ha accolto al Palazzo Reale, insieme a re Felipe, i nuovi sovrani del Lussemburgo, Guillaume e Stéphanie, per la loro prima visita ufficiale in Spagna. Tra baci accademici sul tappeto rosso della Plaza de la Armería e l'inaugurazione della fiera d'arte Arco, risplende con la freschezza di un abito in tweed verde bosco realizzato dalle sarte della Casa Reale. Un look che, insieme ai dettagli beauty in rosa, conferma la sua capacità di restare fedele alle tendenze, mantenendo la sua innata eleganza per ogni contesto istituzionale.