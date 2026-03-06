Il vicecomandante di Gallarate che ha fermato il regolamento di conti sul lago Iseo

Un agente di polizia locale fuori servizio ha contribuito a fermare una violenta aggressione avvenuta domenica pomeriggio a Ranzanico, sul lago d’Iseo. Il vicecomandante di Gallarate è stato coinvolto in un episodio legato a un regolamento di conti sulla stessa zona. L’intervento di entrambe le forze di polizia ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente.

Anche l’intervento di un agente di polizia locale fuori servizio è stato determinante nel fermare la brutale aggressione che si è consumata domenica pomeriggio a Ranzanico, sul lago d’Iseo. Un episodio che ha poi scoperchiato un giro di droga, secondo gli elementi raccolti dai carabinieri. Come riporta Varesenews, il vicecomandante della Polizia Locale di Gallarate, Marco Cantoni, si trovava fuori servizio sulla ciclopedonale del lago e ha sentito le grida di alcuni residenti che chiedevano aiuto. Un giovane con il volto tumefatto e completamente coperto di sangue stava fuggendo verso un canneto, inseguito da un altro che giurava: “Ora ti ammazzo!”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

