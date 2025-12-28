Lago d' Iseo | precipitano con il parapendio | salvati dall’elisoccorso di Sondrio

Due persone sono state recuperate in sicurezza dopo una caduta con parapendio a Sale Marasino, sul Lago d’Iseo. L’intervento tempestivo dell’elisoccorso di Sondrio di AREU ha permesso di salvare le vite dei piloti coinvolti. L’incidente si è verificato nella zona della Valcamonica, e l’intervento rapido ha garantito il soccorso e la stabilità delle persone coinvolte.

È stato l'intervento rapido e decisivo dell'elisoccorso di Sondrio di AREU a consentire il recupero in sicurezza di due persone precipitate con un parapendio biposto a Sale Marasino, nella zona del Lago d'Iseo, in Valcamonica. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, saBATO 27 dicembre.

