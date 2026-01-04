Nella serata di ieri, si è verificato un grave incidente stradale in un tratto pericoloso della carreggiata, che ha coinvolto due veicoli in uno scontro frontale durante un sorpasso. L’incidente ha provocato conseguenze severe, con un bilancio drammatico. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause e sulle circostanze che hanno portato a questo tragico evento.

Nella serata di ieri, due auto si sono scontrate frontalmente in un tratto particolarmente critico della carreggiata: il bilancio è drammatico. La violenza dell’impatto ha trasformato pochi istanti in una vera e propria tragedia. Secondo le prime verifiche svolte sul posto dalle forze dell’ordine, all’origine dello schianto potrebbe esserci un sorpasso azzardato eseguito in prossimità di una curva. La dinamica è ancora in fase di accertamento, ma gli elementi raccolti nelle prime ore indicano un impatto frontale improvviso e devastante. Leggi anche: Tragedia di Crans-Montana, c’erano anche loro in quel bar maledetto: cosa si è scoperto Schianto frontale sulla via Severiana. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Tragico incidente, schianto frontale dopo un sorpasso: bilancio drammatico

Leggi anche: Tragico incidente ad Ardea, schianto frontale dopo un sorpasso: morte tre persone, due erano marito e moglie

Leggi anche: Incidente frontale tra auto e bus pieno di studenti: il bilancio é drammatico

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Tragico schianto frontale a Fiuggi, nell’incidente muore una donna: aveva 69 anni; Incidente Casilina, schianto frontale tragico; Incidente ad Ardea: scontro tra due auto. Tre morti e un ferito grave; Incidente mortale a Secondigliano: scooter si scontra con crossover e finisce contro le auto in sosta.

Tragico incidente ad Ardea, schianto frontale dopo un sorpasso: morte tre persone, due erano marito e moglie - Terribile incidente ad Ardea: due automobili si sono scontrate. fanpage.it