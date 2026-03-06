Il muletto si ribalta agricoltore resta incastrato | soccorso dall’eliambulanza

Un agricoltore è rimasto incastrato dopo che il muletto si è ribaltato durante le operazioni agricole nel Bresciano. L’incidente si è verificato questa mattina e sul posto sono intervenuti i soccorsi, con un’eliambulanza che ha condotto l’uomo in ospedale. Per il momento non si segnalano ferite gravi, mentre le cause del ribaltamento sono ancora da accertare.

Ancora un incidente sul lavoro nel Bresciano, e un mezzo agricolo ribaltato, per fortuna senza drammatiche conseguenze. Nella serata di giovedì 5 marzo un agricoltore di 59 anni è rimasto vittima di un brutto infortunio mentre stava lavorando su alcuni terreni in località Ronchi, a Remedello. L’esatta dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio, ma stando a quanto emerso finora pare che il 59enne stesse manovrando un carrello a braccio telescopico quando, per cause ancora da chiarire, il mezzo si è improvvisamente ribaltato. L’agricoltore, residente a Calvisano, è rimasto incastrato nella cabina di manovra ma non avrebbe mai perso conoscenza: è stato lui stesso a lanciare l’allarme poco prima delle 19. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Furgone si ribalta e finisce fuori strada, conducente estratto dalle lamiere e soccorso con l’eliambulanzaTragedia sfiorata ad Allumiere, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre un ferito dalle lamiere di un furgone.

