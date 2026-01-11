11 gennaio | il miracolo della Madonna della Vetrana ferma il contagio mortale
Il 11 gennaio segna un episodio significativo nella storia della Madonna della Vetrana, venerata per aver fermato un violento contagio. Durante un’epidemia devastante, i fedeli si rivolsero con fiducia alla Madonna, che secondo la tradizione intervenne a proteggere la comunità. Questo evento rimane un esempio di fede e speranza, testimonianza del ruolo spirituale e culturale della Madonna nella storia locale.
La Madonna della Vetrana è intervenuta a salvare i suoi figli che la invocavano con fiducia durante una terribile epidemia. È accaduto in una cittadina in provincia di Bari. Verso la fine del 1690 la chiesa di Castellana era quasi in rovina. A peggiorare ulteriormente le cose, turbando la città e le zone limitrofe, contribuì. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
