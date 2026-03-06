Il derby Scudetto passa dai portieri | Maignan e Sommer pronti alla sfida a distanza

Nel derby d'andata, Mike Maignan e Yann Sommer sono stati i protagonisti tra i pali, dimostrando tutta la loro abilità e determinazione. Entrambi hanno parato diversi tiri chiave, contribuendo a mantenere il risultato in equilibrio fino alla fine. La sfida tra i due portieri si ripete nella gara di ritorno, con l’obiettivo di regalare spettacolo e determinare l’esito della sfida scudetto.

Il derby di Milano spesso si decide negli episodi, e domenica potrebbe ripetersi un duello silenzioso ma spesso decisivo: quello tra Mike Maignan e Yann Sommer. I due portieri difendono già da diverso tempo le porte del Milan e dell'Inter e le loro prestazioni potrebbero risultare decisive per la stracittadina, ma anche per lo Scudetto. Già nel match dell'andata i due portieri furono i veri protagonisti del derby. Nel primo incontro stagionale tra le due squadre, fu il Milan a uscire vincitore da 'San Siro' grazie al gol di Christian Pulisic che siglò lo 0-1 finale per i rossoneri guidati da Massimiliano Allegri. Come ricordano bene i tifosi delle due squadre, con sentimenti opposti, il gol dello statunitense arrivò a causa di intervento di Sommer non perfetto.