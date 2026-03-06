Il Como si prepara a affrontare la partita in trasferta contro il Cagliari dopo aver pareggiato senza reti contro l’Inter in Coppa Italia. La squadra lombarda punta a mantenere alta la corsa in campionato e a consolidare la posizione in classifica. La sfida si svolge in Sardegna, con i giocatori pronti a scendere in campo per cercare di ottenere i tre punti.

Dopo il pareggio a reti inviolate contro l’Inter in Coppa Italia, il Como torna a concentrarsi sul campionato. Nella 28ª giornata di Serie A gli uomini di Fabregas faranno visita al Cagliari all’Unipol Domus domani pomeriggio, con calcio d’inizio fissato alle ore 15. I lariani puntano a proseguire il proprio percorso positivo per chiudere al meglio la stagione. Dall’altra parte il Cagliari cercherà di conquistare punti preziosi e una vittoria che manca da più di un mese. I rossoblù, reduci dal pareggio ottenuto sul campo del Parma, sono una squadra organizzata e intensa, capace di mettere in difficoltà qualsiasi avversario, soprattutto tra le mura dell’Unipol Domus. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Il Como vince anche a Pisa e continua a sognare l'EuropaPerrone e una doppietta di Douvikas firmano il 3-0 dei lariani PISA - Il Como espugna anche l'Arena Garibaldi e centra la terza vittoria consecutiva:...

Approfondimenti e contenuti su Il Como in trasferta a Cagliari per....

Temi più discussi: Il Como in trasferta a Cagliari per continuare a sognare l'Europa; Adesso è il Como la mia bolla | Raphaël Varane x Cronache; Cosa serve all'Inter e al Como per andare in finale di Coppa Italia: tutte le combinazioni della gara di ritorno; Non basta Coulibaly: il Lecce cade a Como. Ora testa allo scontro diretto per la salvezza con la Cremonese.

Il Como in trasferta a Cagliari per continuare a sognare l'EuropaDopo il pareggio a reti inviolate contro l’Inter in Coppa Italia, il Como torna a concentrarsi sul campionato. Nella 28ª giornata di Serie A gli uomini di Fabregas faranno visita al Cagliari all’Unipo ... today.it

Como 1907 in trasferta a Cagliari: le dichiarazioni di mister Cesc Fabregas.Archiviato il pareggio in Coppa Italia contro l’Inter, il Como 1907 torna a focalizzarsi sul campionato di Serie A. La squadra lariani si prepara a affrontare il Cagliari sabato prossimo, in quella ch ... napolipiu.com

Buongiorno dalla redazione con la prima pagina de La Provincia di Como di oggi. Per gli aggiornamenti: www.laprovinciadicomo.it Per la copia digitale del quotidiano: https://edicoladigitale.laprovinciadicomo.it/provinciaspa/pageflip/swipe/laprovinciad - facebook.com facebook

#Como, i convocati di #Fabregas per il Cagliari. Torna #Kempf x.com