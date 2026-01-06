Il Como vince anche a Pisa e continua a sognare l' Europa

Il Como ottiene una vittoria importante a Pisa, battendo i padroni di casa 3-0. Con questa affermazione, i lombardi consolidano il loro percorso positivo e continuano a mantenere vive le speranze di raggiungere una qualificazione europea. Perrone e Douvikas sono stati protagonisti di una prestazione convincente, confermando la buona forma della squadra nelle ultime gare.

