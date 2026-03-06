Il Bicentenario della morte di Alessandro Volta è un lampo di luce per la città

Il 5 marzo 2026 si è celebrato il 200° anniversario della morte di Alessandro Volta a Como. La giornata ha visto la partecipazione delle istituzioni locali, tra cui il Comune, la Provincia, l’Università dell’Insubria, la Camera di Commercio, Confindustria e la Fondazione Alessandro Volta. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti di diversi enti che hanno collaborato per ricordare la figura del fisico.

La giornata si è aperta alle 9.30 al mausoleo di Camnago Volta, dove il Comune di Como ha reso omaggio alla tomba dello scienziato: una piccola costruzione circolare davanti al vecchio cimitero, con il sarcofago in marmo e il busto visibili dal cancelletto, affiancati dalle statue della Religione e della Scienza, poste a rappresentare i due ambiti – spirituale e scientifico – associati alla figura di Volta. Alla commemorazione erano presenti gli eredi di Alessandro Volta, il Sindaco Alessandro Rapinese, la Presidente della Fondazione Alessandro Volta Paola Dubini, il pro Vicario Generale della Diocesi di Como, Mons.