Una donna in gravidanza si rivolge a un medico chiedendo se ci siano tisane o alimenti utili per drenare i liquidi, soprattutto perché, nel settimo mese, nota gonfiore alle gambe, che si accentua alla sera. La richiesta nasce dal desiderio di trovare soluzioni naturali per alleviare il fastidio senza ricorrere a trattamenti medici invasivi.

Salve dottoressa, sono entrata nel settimo mese e nonostante non sia estate, le mie gambe sembrano due tronchi, soprattutto la sera. So che devo bere molto, ma mi chiedevo se esistessero dei cibi o delle tisane specifiche (sicure per il feto) che aiutino a drenare i liquidi senza interferire con la pressione arteriosa, che ho tendenzialmente bassa. Grazie mille. Salve signora, fermo restando che le tisane in gravidanza devono essere usate con moderazione e che sarebbe bene consultare il proprio ginecologo prima di assumerle, per la ritenzione idrica si può optare per la tisana al finocchio, che ha sicuramente un effetto soprattutto digestivo e antigonfiore, ma può anche avere un leggero effetto drenante. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Ci sono tisane o cibi che aiutano a drenare i liquidi in gravidanza?”

I cibi di gennaio che aiutano davvero metabolismo, sistema immunitario e intestinoGennaio è sempre un mese particolare: si rientra dalle feste, durante le quali si è mangiato di più, e si cercano alimenti più sani e in grado di...

Dall'olio d’oliva al miele: ecco i cibi delle feste che aiutano l’immunoterapiaL'alimentazione non è più solo prevenzione, ma un alleato terapeutico di precisione contro il cancro.

Discussioni sull' argomento Erbe del cielo invernale, Cedegolo si è concessa una serata tra osservazioni astronomiche e tisane; Sintomi simil influenzali: quali malattie li causano e come capire se è influenza; 12 errori comuni che possono impedirti di perdere peso; Da Trieste al Quarnero, fuga di fine inverno alle terme.

Figurella resta con te anche fuori dal tuo Centro! Gli snack e le tisane della linea myFigurella menu sono un supporto concreto per te che desideri mangiare bene anche fuori casa, ma senza rinunciare al piacere del gusto! Snack dolci o salati Tisane ril - facebook.com facebook