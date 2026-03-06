I Mondiali di volley cambiano nome! Denominazione modificata | cos’è successo e il nuovo brand

A partire dal 2027, i campionati mondiali di volley avranno un nuovo nome e non saranno più chiamati Mondiali di volley. La rassegna iridata di pallavolo cambierà denominazione e sarà conosciuta come Coppa del Mondo. Questa modifica riguarda l’intera manifestazione e richiederà un adattamento nel modo in cui viene chiamata dagli appassionati e dai media.

Non chiamateli più Mondiali di volley. La rassegna iridata di pallavolo cambierà ufficialmente il proprio nome a partire dal 2027 e dovremo abituarci a chiamarla Coppa del Mondo, piaccia o non piaccia. Questa è infatti la denominazione scelta ufficialmente dalla FIVB, che ha optato per questa operazione di rebranding. Motivo? “Rafforzare la posizione della pallavolo come sport globale, allineando il torneo al nome utilizzato per gli eventi più prestigiosi in altre discipline e favorendo un’immediata riconoscibilità tra atleti e tifosi“. Nel 2027 il torneo maschile si disputerà in Polonia, mentre quello femminile andrà in scena tra USA e Canada. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - I Mondiali di volley cambiano nome! Denominazione modificata: cos’è successo e il nuovo brand “È successo di nuovo, rapito un bambino”. Paura in Italia, poi si scopre la verità: cos’è successoUna voce rotta dal pianto attraversa i canali digitali e si insinua nei telefoni di migliaia di genitori, portando con sé un carico di angoscia che... Adhu Malual denuncia: “Insulti, fischi, commenti razzisti: fiera di essere italiana”. Cos’è successo nella Serie A1 di volleyAdhuoljok John Majak Malual sta disputando una buona stagione con la maglia del Monviso: il club piemontese ha vinto soltanto quattro partite sulle... Aggiornamenti e notizie su I Mondiali di volley cambiano nome.... Temi più discussi: Mondiali di pallavolo maschile 2027 in Polonia: scelte le cinque città ospitanti; A Santa Giulia mondiali di danza ed europei di volley; Mondiali 2027: sarà Cracovia (Polonia) a ospitare la finale della rassegna iridata; Tutto quello che c'è da sapere sull'Italia maschile nella VNL 2026. I Mondiali di volley cambiano nome! Denominazione modificata: cos’è successo e il nuovo brandNon chiamateli più Mondiali di volley. La rassegna iridata di pallavolo cambierà ufficialmente il proprio nome a partire dal 2027 e dovremo abituarci a ... oasport.it Pallavolo Russia – La Cev da il via libero per la partecipazione alle qualificazioni mondiali giovanili, ma l’Ucraina minaccia boicottaggi e protesteRiportando quanto scrive la Federazione Russa di Pallavolo (ARVF), la Confederazione Europea di Pallavolo (CEV) ha deciso di consentire alle squadre giovanili russe di partecipare ai tornei europei, c ... ivolleymagazine.it L’infortunio muscolare di Cristiano Ronaldo è più serio del previsto. Salta la sfida col Neom e mette in apprensione il Portogallo in vista dei Mondiali - facebook.com facebook #FrancescoFiore, vincitore di due medaglie ai mondiali di tennis dei pazienti trapiantati nel 2022 e dal 2023 testimonial ufficiale dell’ #AouSenese per la donazione di organi, è stato ospite nell'ultima puntata di #PortaaPorta, per parlare della sua storia x.com