Adhu Malual denuncia | Insulti fischi commenti razzisti | fiera di essere italiana Cos’è successo nella Serie A1 di volley
Adhuoljok John Majak Malual sta disputando una buona stagione con la maglia del Monviso: il club piemontese ha vinto soltanto quattro partite sulle sedici disputate e si trova al terzultimo posto in classifica (in piena lotta per non retrocedere), ma il rendimento dell’opposto a livello di spessore è positivo. Nello specifico la classe 2000 ha messo a segno 201 punti (27 muri, 6 ace, 36,8% in attacco) e si sta facendo apprezzare, tra l’altro dopo aver conquistato la medaglia d’oro alle ultimi Universiadi con la Nazionale. Nata a Roma da genitori provenienti dal Sudan del Sud, la bomber è impegnata nella sua prima stagione con Monviso, dopo aver trascinato un’annata agonistica a Firenze e in precedente una a Monza e un paio a Casalmaggiore. 🔗 Leggi su Oasport.it
