Adhuoljok John Majak Malual sta disputando una buona stagione con la maglia del Monviso: il club piemontese ha vinto soltanto quattro partite sulle sedici disputate e si trova al terzultimo posto in classifica (in piena lotta per non retrocedere), ma il rendimento dell’opposto a livello di spessore è positivo. Nello specifico la classe 2000 ha messo a segno 201 punti (27 muri, 6 ace, 36,8% in attacco) e si sta facendo apprezzare, tra l’altro dopo aver conquistato la medaglia d’oro alle ultimi Universiadi con la Nazionale. Nata a Roma da genitori provenienti dal Sudan del Sud, la bomber è impegnata nella sua prima stagione con Monviso, dopo aver trascinato un’annata agonistica a Firenze e in precedente una a Monza e un paio a Casalmaggiore. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Adhu Malual denuncia: “Insulti, fischi, commenti razzisti: fiera di essere italiana”. Cos’è successo nella Serie A1 di volley

Leggi anche: L’azzurra Adhu Malual si ribella agli insulti razzisti in campo: “Sono fiera di essere italiana: il silenzio davanti a certi comportamenti non è più un’opzione”

Leggi anche: Adhu Malual bersagliata dai razzisti come l’amica Paola Egonu: “Fiera di essere italiana e indossare la maglia azzurra. Il silenzio non è un’opzione”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Sfogo dell'azzurra Adhu Malual, insulti razzisti dai miei tifosi.

L’azzurra Adhu Malual si ribella agli insulti razzisti in campo: “Sono fiera di essere italiana: il silenzio davanti a certi comportamenti non è più un’opzione” - In 12 anni di carriera non avevo mai assistito né vissuto sulla mia pelle un atteggiamento del genere da parte del pubblico che dovrebbe s ... ilfattoquotidiano.it