I disturbi dell’idratazione della FIFA vanno ben oltre il semplice benessere dei giocatori

Nella giornata di oggi si è diffusa la notizia che la segnaletica del sorteggio finale della Coppa del Mondo FIFA 2026 sarà esposta all’esterno del Kennedy Center a Washington, DC, il 4 dicembre 2025. La comunicazione riguarda la posizione e l’allestimento delle indicazioni visive relative all’evento, che si terrà in quella data. Nessun altro dettaglio aggiuntivo è stato fornito in merito.

La segnaletica del sorteggio finale della Coppa del Mondo FIFA 2026 è esposta all'esterno del Kennedy Center il 4 dicembre 2025 a Washington, DC. (Foto di Dan MullanGetty Images) Con l'arrivo della Coppa del Mondo negli Stati Uniti nell'estate del 2026, ai giocatori saranno consentite pause di idratazione durante la partita. Le pause vedranno ciascuna metà divisa durante le partite della Coppa del Mondo 2026 e un rapporto di The Athletic afferma che alle emittenti sarà consentito interrompere la pubblicità durante quel periodo. La FIFA ha deciso di introdurre una pausa di tre minuti a metà di ogni tempo durante la Coppa del Mondo per promuovere il benessere dei giocatori.