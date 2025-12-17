Calhanoglu riconosce i meriti al PSG votati 3 giocatori dei francesi per il FIFA The Best | queste le sue preferenze

Hakan Calhanoglu esprime il suo apprezzamento per il PSG, evidenziando i meriti della squadra francese. Nelle sue preferenze per il FIFA The Best, tre giocatori del PSG hanno catturato la sua attenzione, testimonianza della qualità e del talento del club. La sua opinione riflette il rispetto verso i compagni e la squadra, sottolineando l'importanza del lavoro di squadra e delle prestazioni di alto livello.

Chiamato ad esprimere le proprie preferenze per il prestigioso premio Fifa The Best, Hakan Calhanoglu non ha fatto sconti ai sentimenti, compilando una scheda che rievoca ricordi dolorosi per tutto l'ambiente interista. In qualità di capitano della nazionale turca, il regista della Beneamata ha selezionato un podio interamente a tinte parigine, premiando i protagonisti di una notte che i tifosi vorrebbero dimenticare.

