i cesaroni slittano ancora e i fan protestano contro mediaset

I Cesaroni, la popolare serie con Claudio Amendola, sono ancora in attesa di tornare in onda. Dopo aver annunciato il ritorno dell’allegra famiglia romana, Mediaset ha deciso di posticipare più volte la programmazione senza fornire date precise. I fan, nel frattempo, protestano sui social e chiedono chiarimenti sulla data di ripresa della serie. La situazione resta incerta e senza comunicazioni ufficiali.

Che fine hanno fatto i Cesaroni? Il ritorno dell’allegra famiglia romana capitanata da Claudio Amendola era il più atteso della stagione ma Mediaset ha scelto di posticipare più di una volta la messa in onda. Non c’è ancora una data ufficiale e le ultime indiscrezioni parlano di aprile come possibile partenza ma nulla è confermato. Intanto cresce la rabbia dei fan che sui social hanno alzato una vera e propria protesta contro l’azienda guidata da Pier Silvio Berlusconi. La protesta dei fan de I Cesaroni. Alcuni fan de I Cesaroni hanno invitato via Instagram a non seguire la seconda stagione di Vanina, la serie con Giusy Buscemi tornata di recente su Canale 5, nella fascia che – secondo loro – sarebbe spettata alla fiction con Claudio Amendola. 🔗 Leggi su Dilei.it

