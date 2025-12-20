Claudio Amendola a Verissimo | il commosso ricordo di Antonello Fassari e le news sui Cesaroni | Video Mediaset

Claudio Amendola a Verissimo ha condiviso un momento di commozione nel ricordare Antonello Fassari. L’attore ha poi ripreso il sorriso, evidenziando il rapporto affettuoso che li legava sul set e il valore dell’amicizia professionale. La serata ha offerto un’occasione per riflettere sulla stima reciproca tra colleghi e sull’importanza dei ricordi condivisi.

Claudio Amendola a Verissimo si è commosso nel ricordare Antonello Fassari. L'attore e regista si è però ripreso subito e chiesto di ricordare il collega con un sorriso, sottolineando che il suo nome era sul ciack e ogni giorno sul set lo salutavano con amore. Amendola ha poi presentato due new entry nel cast de I Cesaroni. Lucia Ocone sarà la nuova socia della bottiglieria e cercherà di ampliare il business con idee alquanto discutibili.

