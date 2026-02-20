Gli eventi da non perdere per un intenso weekend a Lecco e provincia

Il bel tempo ha attirato molti a Lecco e in provincia, dove si svolgono numerose iniziative. La scorsa notte, la temperatura più alta del mese ha attirato appassionati di escursioni e famiglie in cerca di divertimento. Tra le attività in programma, mercatini, spettacoli e passeggiate nel centro storico. Le previsioni indicano giornate soleggiate, perfette per esplorare la zona o partecipare agli eventi all'aperto. Questo fine settimana promette di essere ricco di opportunità per vivere il territorio in modo semplice e diretto.

Le iniziative in programma da venerdì 20 febbraio a domenica 22 febbraio nel territorio, ma anche passeggiate e gite fuori porta Bel tempo sul Lecchese a livello meteorologico. Gli eventi saranno come sempre numerosi. Qui, di seguito, una mini-guida alle iniziative da venerdì 20 febbraio a domenica 22 febbraio nel territorio, ma anche passeggiate e gite fuori porta. È sempre possibile consultare l'intero calendario degli eventi di LeccoToday. CARNEVALONE - Dal 1884 a oggi, il Carnevalone di Lecco non si è mai fermato se non per le due guerre mondiali. Ed è proprio questa tradizione lunga 142 anni che si rinnova anche nel 2026 con una settimana di eventi dal 15 al 21 febbraio.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Leggi anche: I 5 eventi che non si possono perdere nel weekend a Lecco e provincia

Leggi anche: Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.