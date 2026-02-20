Gli eventi da non perdere per un intenso weekend a Lecco e provincia
Il bel tempo ha attirato molti a Lecco e in provincia, dove si svolgono numerose iniziative. La scorsa notte, la temperatura più alta del mese ha attirato appassionati di escursioni e famiglie in cerca di divertimento. Tra le attività in programma, mercatini, spettacoli e passeggiate nel centro storico. Le previsioni indicano giornate soleggiate, perfette per esplorare la zona o partecipare agli eventi all'aperto. Questo fine settimana promette di essere ricco di opportunità per vivere il territorio in modo semplice e diretto.
Le iniziative in programma da venerdì 20 febbraio a domenica 22 febbraio nel territorio, ma anche passeggiate e gite fuori porta Bel tempo sul Lecchese a livello meteorologico. Gli eventi saranno come sempre numerosi. Qui, di seguito, una mini-guida alle iniziative da venerdì 20 febbraio a domenica 22 febbraio nel territorio, ma anche passeggiate e gite fuori porta. È sempre possibile consultare l'intero calendario degli eventi di LeccoToday. CARNEVALONE - Dal 1884 a oggi, il Carnevalone di Lecco non si è mai fermato se non per le due guerre mondiali. Ed è proprio questa tradizione lunga 142 anni che si rinnova anche nel 2026 con una settimana di eventi dal 15 al 21 febbraio.🔗 Leggi su Leccotoday.it
Leggi anche: I 5 eventi che non si possono perdere nel weekend a Lecco e provincia
Leggi anche: Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provinciaLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Weekend a Roma: 21 eventi da non perdere sabato 14 e domenica 15 febbraio; Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia; Weekend di Carnevale e San Valentino a Viterbo e provincia: gli eventi da non perdere il 14 e 15 febbraio; Gli eventi imperdibili del weekend.
Capodanno, gli eventi da non perdere in Italia oggi 1° gennaio 2026Il 1° gennaio 2026 Roma si anima con Capodarte, quest’anno dedicato alla celebrazione dell’80esimo anniversario dell’Assemblea Costituente. La programmazione prende forma in piazze, musei, teatri e ... tg24.sky.it
Le sagre della castagna da non perdere nel weekend dell’1 e 2 novembre e altri eventi regione per regioneDurante il weekend dei morti moltissimi sono gli eventi, da nord a sud, che celebrano i prodotti della gastronomia italiana, le tradizioni locali e le credenze religiose. Dalla Lombardia alla Sicilia, ... fanpage.it
Domenica 22 febbraio arriva un appuntamento da non perdere! Al Club di Lecco Taurus ti aspetta lo Sunday Super Fitness con Matteo Ore 10:00 éFunctional Training Allenamento dinamico per forza, coordinazione e controllo del corpo. Ore 10:45 éP - facebook.com facebook