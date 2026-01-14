Helena Prestes in ansia | Aiutatemi a ritrovare mio padre

Helena Prestes chiede aiuto per ritrovare suo padre, scomparso recentemente. L’uomo è stato trovato a terra e trasferito in una struttura sanitaria non ancora identificata. La modella brasiliana ha pubblicato un appello sui social, sperando di ottenere informazioni utili per rintracciarlo. La sua richiesta nasce dalla preoccupazione per la sua sicurezza e il suo stato di salute, in un momento di grande incertezza.

L'uomo è stato trovato a terra e trasferito in una struttura sanitaria non identificata. La modella brasiliana lancia un appello urgente sui social per ottenere informazioni. Momenti di grande apprensione per Helena Prestes, modella brasiliana ed ex concorrente del Grande Fratello. La giovane ha lanciato un appello urgente su Instagram, dove conta quasi 500 mila follower, per cercare di ottenere notizie sul padre, di cui non si hanno più informazioni dopo un grave episodio avvenuto nelle scorse ore. Il padre di Helena trovato a terra davanti a una macelleria La notizia è emersa inizialmente da una pagina digitale brasiliana, che ha condiviso nelle proprie storie Instagram una foto scattata durante un intervento di emergenza.

