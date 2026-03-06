Guida ubriaco e prende a calci l' auto dei carabinieri | foglio di via obbligatorio per un 41enne

Un uomo di 41 anni è stato colto alla guida in stato di ebbrezza e ha preso a calci l’auto dei carabinieri. Nel corso delle operazioni, sono stati riscontrati comportamenti aggressivi e una condotta che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. A seguito delle verifiche, è stato disposto un foglio di via obbligatorio nei suoi confronti. L’episodio si è svolto nell’area di Sondrio.

Nel corso delle operazioni dei militari per l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni, il 41enne si è dapprima presentato in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcol, mettendosi successivamente alla guida del veicolo. In conseguenza di ciò, l'uomo, sottoposto a ulteriori controlli per guida in stato di ebbrezza, risultati positivi, ha dato in escandescenze, colpendo a calci e pugni il cofano dell’auto di servizio, così danneggiandone visibilmente la carrozzeria. In caso di violazione delle prescrizioni è prevista la pena della reclusione da sei a diciotto mesi e la multa fino a 10.000 euro. Questi episodi evidenziano l’importanza di mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza per tutelare la tranquillità della comunità. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

