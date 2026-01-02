Umbria tenta di sfondare a calci la porta di casa della ex e prende a testate l’auto dei carabinieri

Nella notte, un episodio di violenza in Umbria ha visto una donna tentare di entrare in casa dell’ex e colpire l’auto dei carabinieri intervenuti. L’evento ha evidenziato una situazione di forte tensione, fermata grazie all’intervento delle forze dell’ordine. La vicenda evidenzia le problematiche legate alla gestione dei conflitti e alla sicurezza pubblica nella regione.

Una notte di violenza e tensione che solo per l'intervento dei carabinieri non ha avuto conseguenze ancora più gravi. I fatti risalgono alla notte tra domenica e lunedì scorsi e si sono verificati alla prima periferia di Terni.Tutto è iniziato con una chiamata disperata al 112 da parte di una.

