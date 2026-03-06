Grande Fratello Vip | Massimo Ferrero Er Viperetta nella casa? L' indiscrezione

Non è ancora ufficiale, ma voci e segnalazioni parlano di un possibile ingresso di Ferrero. L'ex presidente della Sampdoria potrebbe essere uno dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Nei prossimi giorni partirà la nuova edizione del Grande Fratello Vip su Canale 5 e Mediaset, con il ritorno di Ilary Blasi al timone, al posto di Alfonso Signorini. Questa edizione promette di essere elettrizzante, dopo il ciclone mediatico legato a Fabrizio Corona e alle accese polemiche emerse nel podcast Falsissimo che hanno portato all'autosospensione dell'ex conduttore. Negli ultimi giorni sono emersi nuovi nomi che potrebbero entrare nella casa più famosa d'Italia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Grande Fratello VIP, ci sarà un grande ritorno in Casa? L'indiscrezioneRocco Casalino verso il Grande Fratello VIP: il ritorno dove tutto è cominciato? Il nome di Rocco Casalino è da anni sinonimo di comunicazione,...

Cosa accadrà al Grande Fratello VIP? L’indiscrezione: “É ufficiale“C’è un momento, nella vita di ogni reality, in cui le telecamere tremano prima ancora di accendersi.

Grande Fratello Vip 2026 cast: Ilary Blasi punta tutto su Massimo Ferrero?L’ex Presidente della Sampdoria avrebbe firmato un contratto per Mediaset Massimo Ferrero in queste ... msn.com

Il Grande Fratello Vip di Ilary Blasi inizia martedì 17 marzo 2026 e dopo le conferme sulle opinioniste Buonamici e Lucarelli, manca la lista ufficiale del cast Cosa sappiamo sui concorrenti della nuova edizione. - facebook.com facebook