Grande Fratello VIP ci sarà un grande ritorno in Casa? L’indiscrezione

Rocco Casalino verso il Grande Fratello VIP: il ritorno dove tutto è cominciato?. Il nome di Rocco Casalino è da anni sinonimo di comunicazione, strategia e potere mediatico. Eppure, prima dei palazzi istituzionali e delle conferenze stampa, c’è stata una porta rossa. L’ipotesi di un suo possibile approdo al Grande Fratello VIP avrebbe il sapore di un cerchio che si chiude, o forse che si riapre con nuove consapevolezze. Leggi anche Sanremo, svelati i titoli delle canzoni dei BIG in gara Casalino è stato uno dei protagonisti della prima, storica edizione del Grande Fratello. Allora era un giovane lontano dai riflettori della politica, immerso in un esperimento televisivo che stava cambiando per sempre il linguaggio della TV italiana. 361magazine.com

GF: la tremenda scoperta di Javier dopo l'eliminazione #shorts

Grande Fratello Vip 2026: data d’inizio (quasi) fissata e primi nomi del cast - Tutto però fa pensare che la fase organizzativa della prossima edizione del Grande Fratello Vip sia iniziata e la sensazione è che Mediaset voglia andare sul sicuro: ripartire con la versione “solo ... tvblog.it