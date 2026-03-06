In Europa, giudici e pubblici ministeri operano in ambienti che, in gran parte dei casi, restano distinti e separati. Le riforme giudiziarie variano da paese a paese, spesso mantenendo differenze sostanziali tra i due ruoli. Nonostante alcune modifiche, in molte nazioni i sistemi continuano a distinguere nettamente le funzioni di chi giudica da chi indaga o accusa.

La riforma della magistratura di Nordio e Meloni distingue funzioni giudicanti e requirenti anche in Italia. Un modello già adottato in 22 dei 27 Paesi Ue. Ma qui spesso l’accusa è sotto controllo politico. Ecco gli esempi più significativi nel Vecchio continente Ci sono riforme che sembrano rivoluzionarie solo finché non si guarda fuori dai confini nazionali. La separazione delle carriere fra giudici e pubblici ministeri, il cuore della riforma costituzionale approvata dal Senato il 30 ottobre scorso e al vaglio del voto referendario del 22 e 23 marzo, appartiene proprio a questa categoria. Basta alzare gli occhi verso Parigi, Berlino,... 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Giudici e pubblici ministeri: due mondi separati (quasi) ovunque in Europa

Referendum sulla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, la camera penale di Livorno in piazza per il "Sì"La Camera Penale di Livorno partecipa all'iniziativa "129 piazze per il Sì" al referendum costituzionale sulla separazione delle carriere tra giudici...

Qualcosa da separare c’è: pubblici ministeri e agentiCome noto, il decreto sicurezza ha introdotto un nugolo di reati miranti a criminalizzare il dissenso, anche pacifico: tra questi il blocco stradale...

Una raccolta di contenuti su Giudici e pubblici ministeri due mondi....

Temi più discussi: Rosy Bindi: La riforma della magistratura fa parte di un progetto più ampio; Le ragioni del No di Giovanni Salvi; Quando il PD voleva un’Alta Corte per i magistrati; Io, pluripregiudicato, conosco i tribunali. Per questo voterò No.

Pubblici ministeri e giudici: come funziona negli altri PaesiAlla vigilia del referendum, lo studio di Giorgio Pagliari, Sara Piazza e Riccardo Cioni offre un quadro comparato e sintetico ... gazzettadiparma.it

Referendum del 22 e 23 marzo: la Costituzione non è un soprammobileNel nostro ordinamento esistono due figure centrali di Magistrati nel processo: il giudice, che decide; il pubblico ministero, che accusa ... romait.it

Famiglia nel bosco: per i giudici la madre dev'essere allontanata dai tre figli. La Lega chiede a Nordio un'ispezione urgente x.com

Per il 64enne la procura di Verbania aveva chiesto una condanna a 22 anni. I giudici hanno riconosciuto le attenuanti generiche prevalenti e quella della provocazione - facebook.com facebook