Qualcosa da separare c’è | pubblici ministeri e agenti
Il decreto sicurezza ha ampliato il quadro normativo introducendo reati che mirano a reprimere forme di dissenso, anche pacifico. Tra le fattispecie più discusse vi sono il blocco stradale e ferroviario con il corpo, strumenti utilizzati in manifestazioni e proteste. È importante comprendere le differenze tra pubblici ministeri e agenti di polizia nel contesto delle azioni e delle responsabilità legali legate a tali situazioni.
Come noto, il decreto sicurezza ha introdotto un nugolo di reati miranti a criminalizzare il dissenso, anche pacifico: tra questi il blocco stradale e ferroviario con il proprio corpo. La . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Leggi anche: Riforma giustizia, Gabbuti: “Mia vicenda dimostra che qualcosa va cambiato, separare chi indaga da chi giudica”
Leggi anche: Referendum sulla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, la camera penale di Livorno in piazza per il "Sì"
Cassano: “Separare le carriere non serve a nulla, così si rischia un pubblico ministero super-investigatore” - La prima presidente della Corta di Cassazione spiega perché secondo lei la riforma della giustizia ha “solo un valore simbolico, nessuna utilità concreta”. ilfoglio.it
Separare per unire: perché dire “Sì” alla riforma della magistratura In un Paese dove la fiducia nella giustizia è fragile, la riforma costituzionale che separa le carriere tra giudici e pubblici ministeri rappresenta più di un intervento tecnico: è una scelta di maturit facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.