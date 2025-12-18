Giornata mondiale per i diritti dei migranti Dal 2014 quasi 70 mila morti

Oggi si celebra la Giornata mondiale per i diritti dei migranti, un'occasione per riflettere sulle sfide e i sacrifici di milioni di persone in viaggio verso un futuro migliore. Dal 2014, quasi 70 mila migranti hanno perso la vita o sono scomparsi lungo le rotte terrestri e marittime, sottolineando l’urgenza di affrontare questa crisi umanitaria con responsabilità e solidarietà.

© Tv2000.it - Giornata mondiale per i diritti dei migranti. Dal 2014 quasi 70 mila morti Si celebra oggi la Giornata mondiale per i diritti dei migranti. Gli ultimi report parlano di quasi 70 mila morti o dispersi dal 2014 lungo le rotte terrestri e marittime. Servizio di Clara Iatosti TG2000.

Le persone migrano (per stare meglio) fin dalla notte dei tempi. Eppure continuiamo a ritenerlo un problema - Gli Stati maggiormente interessati dal fenomeno spesso adottano una retorica di colpevolizzazione nei confronti di chi ... quotidiano.net

Il 18 dicembre è la Giornata internazionale dei migranti - In quella drammatica alba persero la vita 94 persone di cui 35 bambini, alcuni ancora in tenerissima età. targatocn.it

