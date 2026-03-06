Giornata della donna ingresso a 1 euro nei musei delle Ciminiere

Domenica 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, i musei delle Ciminiere a Catania apriranno le porte al pubblico con un biglietto di ingresso di un euro. La Città metropolitana di Catania ha deciso di offrire questa opportunità per incentivare la visita ai luoghi culturali presenti nel complesso. L’iniziativa mira a coinvolgere i visitatori e a celebrare la ricchezza artistica della zona.

L'iniziativa rientra nel Piano di investimento per lo sviluppo metropolitano (Pism), che prevede la riqualificazione e il rilancio del sistema museale In occasione della Giornata internazionale della donna, domenica 8 marzo, la Città metropolitana di Catania promuove la cultura con l’ingresso simbolico a 1 euro nei musei ospitati nel complesso culturale delle Ciminiere. L’iniziativa rientra nel Piano di Investimento per lo Sviluppo Metropolitano (PISM), che prevede la riqualificazione e il rilancio del sistema museale. Nel corso della giornata sarà possibile visitare tre importanti realtà museali che raccontano, attraverso linguaggi diversi, la memoria e l’identità del Novecento. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Giornata internazionale della donna: l'8 marzo ingresso gratuito per le donne nei musei civici di ParmaDomenica 8 marzo 2026, in occasione della Giornata internazionale della donna, l'Assessorato alla Cultura del Comune di Parma aderisce all'iniziativa...

Giornata della Donna 2026, cosa fare a Torino: gli eventi da non perdereAnche Torino, come le principali città italiane, domenica 8 marzo celebra la Giornata Internazionale della Donna. Dal corteo femminista di Non Una di Meno ai musei e mostre gratuite, ecco alcuni appun ... tg24.sky.it

Giornata della donna, ingresso gratuito al Museo archeologico e alla Pinacoteca di CagliariGiornata della donna, ingresso gratuito al Museo archeologico e alla Pinacoteca di Cagliari - AAAA - Primo Piano - sardiniapost ... sardiniapost.it

PADULA: FESTA DELLA DONNA ALL'AIA ANTICA, DOMENICA 8 MARZO UN MENÙ SPECIALE L’8 marzo è una giornata dedicata alla forza, alla bellezza e all’unicità delle donne. Per celebrare al meglio questa ricorrenza, l’Agriturismo e Pizzeria - facebook.com facebook

In occasione della 28^ giornata di Campionato di Serie A Enilive s.s. 2025/2026, la Lega Calcio Serie A scende in campo al fianco del Dipartimento per le Pari Opportunità. Anche nel mondo dello sport, e in particolare nel calcio, persistono divari che richiedo x.com