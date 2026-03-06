Giocare d’anticipo contro l’azzardo | a Padova torna Cambio Gioco

A Padova torna “Cambio Gioco”, un’iniziativa che mira a prevenire i rischi legati all’azzardo. L’obiettivo è intercettare segnali di fragilità tra i giocatori e fornire strumenti utili per evitare che il gioco diventi una dipendenza. L’evento si propone di sensibilizzare e informare la popolazione su un tema che riguarda diverse fasce di età e situazioni.

Prevenire significa arrivare prima, intercettare i segnali di fragilità e costruire strumenti efficaci per evitare che il gioco si trasformi in dipendenza. È da questa idea che nasce la quarta edizione di "Cambio Gioco", la settimana di prevenzione dedicata al contrasto del gioco d'azzardo patologico, in programma dal 9 al 13 marzo nella Sala della Carità in via San Francesco, 61. L'iniziativa, promossa dal Dipartimento Dipendenze dell'Ulss 6, rappresenta ormai un appuntamento consolidato per sensibilizzare la comunità sul tema delle dipendenze e promuovere una cultura della salute fondata sulla consapevolezza e sulla responsabilità sociale.

Peter Gomez a Padova per parlare di economia criminale e gioco d’azzardo nella quarta edizione del Festival Cambio GiocoDal 9 al 13 marzo Padova ospita la quarta edizione di Cambio Gioco, la settimana dedicata alla prevenzione delle dipendenze comportamentali e del...

Pontedera, in partenza 'Comunità in gioco': il progetto contro la dipendenza da gioco di azzardoPrende il via ‘Comunità in gioco’, il progetto proposto da Arci Valdera e Misericordia Pontedera in partnership con l'amministrazione comunale e...

Cambio gioco. Giocare d'anticipoSettimana della prevenzione delle dipendenze comportamentali ..evento consigliato da Il Bo Live, il magazine ufficiale dell’Università di Padova. ilbolive.unipd.it

Giocare d'anticipo: a Padova (e online) torna Cambio Gioco per proteggere i nostri figli dalle dipendenzeCome proteggere i nostri figli dalle dipendenze digitali e dall'azzardo? A Padova (e in streaming!) torna Cambio Gioco dal 9 al 13 marzo 2026 ... nostrofiglio.it

