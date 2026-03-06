Gasolio +42% | la pesca italiana in crisi e il pesce salirà

I costi del gasolio nei porti italiani sono aumentati del 42% in poco tempo, creando difficoltà per la pesca nazionale. Questa crescita immediata dei prezzi ha impattato direttamente le attività dei pescherecci e le operazioni di carico e scarico. La situazione si riflette sulla filiera, mentre si prevede che il prezzo del pesce potrebbe salire.

I costi del gasolio nei porti italiani hanno registrato un incremento vertiginoso, toccando picchi fino al 42% in breve tempo. Questo rincaro impedisce la pesca commerciale e minaccia di far lievitare il prezzo del pesce sugli scaffali dei consumatori. Il carburante rappresenta ormai tra il 40% e il 60% dei costi operativi per le imbarcazioni da pesca, rendendo l'attività insostenibile senza interventi immediati. La situazione è aggravata dal blocco quasi totale del traffico navale nello Stretto di Hormuz, che ha causato un crollo dei transiti commerciali internazionali. La catena di approvvigionamento sotto stress logistico L'impatto diretto si vede chiaramente quando si analizza la struttura dei costi delle barche da pesca italiane.