Futuro Nazionale | L’identità nazionale deve tornare a primeggiare

A Piacenza è stato ufficialmente costituito il comitato di Futuro Nazionale, un nuovo partito politico di destra. Il comitato, con il numero 171, è stato creato e guidato dal generale e parlamentare europeo Roberto Vannacci. La formazione si propone di far tornare al centro dell’attenzione l’identità nazionale. La presentazione è avvenuta in una cerimonia pubblica alla presenza dei rappresentanti del movimento.

È stato ufficialmente costituito a Piacenza, con il numero 171, il comitato costituente di Futuro Nazionale, neo nato partito politico di destra ispirato, creato e guidato dal generale e parlamentare europeo Roberto Vannacci. Alla guida del movimento vi è l’avvocato Francesco Monica. «È questa dunque l’ulteriore fase di un percorso – spiega Monica - già da noi iniziato a settembre con la costituzione del Team Vannacci Piacenza “Farnese” e che ora ed ancora noi porteremo avanti con serietà, impegno, convinzione e dedizione: affinché l’Italia sia ricostruita e l’identità nazionale torni a primeggiare. Tutti noi, poiché crediamo fortemente nel... 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Tornare con la Nazionale? Thompson dice sì e guarda al futuroNel panorama europeo del basket, alcuni atleti dimostrano di possedere caratteristiche distintive che li rendono protagonisti sia sul campo che fuori.

Il manifesto di Futuro Nazionale: 'I come identità, V come virtù. La mia destra non è moderata'«La mia destra non è un menù à la carte, non è una sinistra sbiadita e un po' meno alla moda, non è a geometria variabile come la famiglia queer e,...

Altri aggiornamenti su Futuro Nazionale.

Temi più discussi: Futuro Nazionale nel Salento; Futuro Nazionale, online sito Vannacci: al via tesseramento, programma dal basso con i comitati; Dieci anni di Spid: passato glorioso, futuro incerto; Futuro Nazionale: nasce il primo Comitato Costituente territoriale ispirato a Vannacci.

Futuro Nazionale diventa realtà, parte il tesseramento per il partito di VannacciIl movimento guidato da Roberto Vannacci apre le iscrizioni: Non è più un’idea, ma una realtà. Obiettivo radicamento sul territorio e fase costituente ... affaritaliani.it

Futuro Nazionale con Vannacci è online, parte il tesseramentoDa oggi Futuro Nazionale è online. Il tesseramento è ufficialmente aperto. Non è più un'idea. È una realtà che cammina. Lo annuncia sui social il partito di Roberto Vannacci. Nel sito di Futuro Nazi ... lospiffero.com

FUTURO NAZIONALE, Sasso: "Nuove adesioni in Puglia. Militanti storici ed amministratori della Lega passano con Vannacci. Siamo il partito della destra vera" Ecco chi ha cambiato casacca - facebook.com facebook

Meno destra omeopatica, più destra vera: Futuro Nazionale è l’idea che diventa azione. #avantitutta x.com