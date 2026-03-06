Fratelli di Crozza torna il 6 marzo 2026 | imitazioni personaggi e dove vederlo sul NOVE

Il programma “Fratelli di Crozza” tornerà in onda il 6 marzo 2026 sulla rete NOVE, segnando l’inizio della sua decima edizione. La trasmissione è un one man show che va in onda il venerdì sera e si distingue per le sue imitazioni, i personaggi interpretati dal conduttore e le battute satiriche. La serie sarà visibile sul canale NOVE, dove ha riscosso un grande seguito negli anni precedenti.

Fratelli di Crozza riparte il 6 marzo 2026 con la decima edizione del one man show più seguito del venerdì sera in prima serata sul canale NOVE. L’appuntamento è confermato per le ore 21:25 ed è disponibile in streaming sia su NOVE.tv sia su Discovery+. Maurizio Crozza, comico genovese e trasformista tra i più apprezzati della televisione italiana, torna con un repertorio inedito di imitazioni e monologhi costruiti attorno all’attualità politica e sociale del 2026. Indice. Maurizio Crozza e il NOVE: un sodalizio da record. Le nuove imitazioni della stagione 2026: i personaggi confermati Nicola Gratteri. Carlo Nordio. Sergio Mattarella.. Crosetto, Schettini e le novità della nuova stagione. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

Fratelli di Crozza, Monologo sulla gestione Milano-Cortina 2026, tra ritardi e spese fuori controlloMaurizio Crozza commenta la gestione di Milano-Cortina 2026 tra ritardi, spese fuori controllo e piste contestate.

Fratelli di Crozza, Monologo sul riconoscimento Uniesco della cucina italiana, le parole di Tajani e la vendita dei quotidiani italianiMaurizio Crozza commenta le reazioni al riconoscimento UNESCO per la cucina italiana, le parole di Tajani e le notizie sulla vendita dei quotidiani...

