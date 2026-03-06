FOTO Rivottoli in festa per i 100 anni di zi Vincenzina

Tempo di lettura: < 1 minuto Rivottoli festeggia un traguardo straordinario: Vincenzina Grasso ha compiuto 100 anni. Conosciuta e stimata da tutta la comunità, Vincenzina ha celebrato il secolo di vita circondata dall'affetto della sua famiglia, degli amici e di tante persone che negli anni hanno imparato ad apprezzarne la simpatia, la vitalità e la grande saggezza. Per l'occasione anche il sindaco Vito Pelosi, insieme alla giunta comunale, ha voluto renderle omaggio consegnandole una targa celebrativa e un elegante mazzo di fiori, come segno di riconoscenza e vicinanza da parte dell'intera amministrazione. Un momento di festa e di condivisione per tutta la comunità, che ha voluto celebrare non solo un importante compleanno, ma anche una vita ricca di esperienze, valori e insegnamenti.