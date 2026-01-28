Teaching Debate in the English classroom Iscriviti al webinar gratuito per docenti di inglese in collaborazione con Trinity ViaggiStudio

Il 25 febbraio 2026 si tiene un webinar gratuito dedicato ai docenti di inglese. L’evento si svolge online, sulla piattaforma di Orizzonte Scuola, e offre una panoramica sul debate come metodo per insegnare la lingua. L’organizzazione è di Trinity ViaggiStudio, e l’obiettivo è aiutare gli insegnanti a usare questa tecnica per rendere le lezioni più coinvolgenti e pratiche. La partecipazione è aperta a tutti gli insegnanti interessati, che potranno scoprire come integrare il debate nelle proprie classi.

Quando: Mercoledì 25 febbraio 2026, ore 16:00 – 17:00 Dove: Online, piattaforma di formazione di Orizzonte Scuola Partecipazione gratuita Teaching Debate in the English classroom è un webinar gratuito, organizzato in collaborazione con Trinity ViaggiStudio, rivolto ai docenti di inglese interessati a conoscere il debate come metodologia didattica per l'insegnamento della lingua inglese. Durante l'incontro verrà presentato il debate come

